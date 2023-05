Relégué, ce Diable Rouge pourra quitter gratuitement son club !

"Bonne" nouvelle pour Dodi Lukebakio : la descente du Hertha Berlin signifie contractuellement qu'il peut quitter gratuitement le club. Les candidats ne manquent pas.

Le Hertha Berlin est officiellement relégué en 2.Bundesliga au terme d'une saison catastrophique. Si c'est loin d'être une "bonne" nouvelle pour Dodi Lukebakio (25 ans) qui y était comme un poisson dans l'eau, le Diable Rouge pourra se consoler.

En effet, le Nieuwsblad révèle qu'une clause dans le contrat de Lukebakio force le Hertha à laisser filer certains joueurs gratuitement, et ce même si Dodi a encore un contrat jusqu'en 2024. Estimé à 12 millions d'euros et auteur de 12 buts et 5 assists cette saison, Lukebakio sera donc libre de s'engager où il le souhaite.

Les candidats ne manqueront pas. Fribourg est cité comme une destination potentielle mais de nombreux clubs de Bundesliga seront sur les rangs pour le Diable Rouge, qui s'était révélé en sélection également lors du déplacement en Suède.