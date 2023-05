Hein Vanhaezebrouck explique ce qu'il attend des deux derniers matchs de La Gantoise

Sûrs de terminer à la cinquième place et de remporter les Playoffs 2, les Buffalos doivent encore disputer deux rencontres.

Hein Vanhaezebrouck exige et attend de ses joueurs une concentration et une motivation extrêmes pour les deux matchs qu'il reste à disputer en PO2. Cependant, le T1 des Buffalos devra se passer des services de plusieurs éléments samedi après-midi contre Westerlo.

"La situation reste plus ou moins la même", résume Vanhaezebrouck en conférence de presse dans des propos relayés par Het Nieuwsblad. "Nous avions prévu de prendre quelques jeunes supplémentaires, mais ils ont joué la finale de la coupe mercredi et l'ont également remportée. En raison de ces efforts, ils ont ressenti quelques douleurs et des crampes par la suite et sont maintenant également confrontés à des blessures. Par conséquent, je ne peux qu'ajouter Bram Lagae", explique le technicien belge.

"Nous verrons ensuite ce qui se passera la semaine prochaine. Nous ne voulons pas laisser passer ces deux derniers matches, même si nous n'avons plus rien à gagner. Mais ce sont des pros et en tant qu'entraîneur, il ne faut pas les motiver à ce moment-là. Ils savent pourquoi ils jouent, ils doivent aussi être des gagnants", déclare Hein Vanhaezebrouck.