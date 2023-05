Thomas Meunier évoque un retour éventuel en Belgique !

Après le PSG et Dortmund, le Diable Rouge devrait poser ses valises dans un nouveau club.

La saison est compliquée pour ​Thomas Meunier au Borussia. Le latéral droit pourrait terminer la saison comme champion, mais malgré cela son avenir semble se profiler loin de Dortmund.

"Ces derniers temps, il m'est devenu difficile d'être sur le banc. C'est un message clair que le club m'envoie pour que nous réfléchissions ensemble, après la saison, à la question de savoir si j'ai encore un avenir ici. Je suis sous contrat pour une année supplémentaire", a évoqué le Belge dans Het Nieuwsblad.

Un départ semble donc se profiler : "Il est peut-être aussi préférable pour le club de se débarrasser de mon gros salaire. J'ai donné ce que je pouvais, je veux le faire encore une année, mais si nos chemins se séparent, nous devrons tous mettre de l'eau dans notre vin et respecter la logique d'aujourd'hui. Le problème, c'est qu'il y a une douzaine de joueurs ici dans la même situation."

Meunier a encore de l'ambition : "Mon rêve ultime reste la Premier League. Dans ma situation, l'Angleterre me semble également encore possible. C'est pour cela que je dois me manifester auprès du club. L'été dernier, le FC Barcelone était intéressé. Dortmund a refusé leur offre la dernière semaine d'août parce qu'il n'y avait pas de solution de rechange."

Pourtant, un retour en Belgique ferait également partie des options : "Cela me conviendrait aussi. Nos enfants sont scolarisés dans un établissement néerlandophone. Maintenant, ils parlent allemand, mon aîné me corrige même. Mais cela dépendra de ce qui se présentera. Il y a beaucoup de clubs en Europe qui ont besoin d'un bon arrière droit cet été."