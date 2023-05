Bundesliga : Le meilleur joueur de la saison est connu

Sauf incroyable retournement de situation, le joueur âgé de 19 ans devrait rejoindre le Real Madrid cet été.

Malgré la perte du titre sur le fil avec le Borussia Dortmund, Jude Bellingham a été élu meilleur joueur de la saison en Bundesliga. Auteur de 14 buts et 7 passes décisives en 42 matches toutes compétitions confondues, le milieu de terrain âgé de 19 ans est d’ores et déjà considéré comme l’une des références à son poste malgré son jeune âge. L'international anglais (24 sélections, 1 but) devrait rejoindre le Real Madrid lors de ce mercato estival.