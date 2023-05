Proche du top 4 puis à l'agonie, le Standard n'a-t-il pas finalement tout gâché ?

Difficiles à manœuvrer durant la phase classique, les Rouches se sont effondrés en Europe Play-Offs, notamment après la défaite à Sclessin contre Gand.

Après une saison dernière catastrophique, personne ne pouvait vraiment estimer le niveau du Standard pour ce championnat 2022-2023. Beaucoup d'incertitudes mais une mayonnaise qui ne prend finalement pas mal avec Ronny Deila aux commandes. Les Rouches prestent globalement bien et sont capables de gros coups d'éclat, comme lors des larges victoires à domicile contre l'Antwerp, Bruges, Genk ou encore Anderlecht et Charleroi.

A la lutte avec Bruges et Gand pour les Play-Offs 1 jusqu'à la dernière journée, le Standard avait finalement fait belle impression et pouvait avoir des ambitions dans ces Play-Offs 2. En recevant Gand lors de la seconde journée, les Rouches pouvaient alors prendre la 5e place et avoir leur sort entre les mains pour la fin de la compétition.

La suite, on la connaît. Une défaite contre les Buffalos et un départ de Ronny Deila plus tard, voilà les Liégeois complètement en roue libre, auteurs d'un catastrophique 2/15 depuis la fin de la phase classique. Avec 3 buts marqués et... 11 concédés, le Standard n'en touche plus une et enchaîne les casquettes. Avec un 0-4 contre le Cercle et une défaite 3-0 au Kuipje de Westerlo, les joueurs désormais coachés par Geoffrey Valenne de manière intérimaire prennent l'eau à tous les étages.

Une belle saison finalement gâchée ?

Au vu de l'exercice précédent, voir les Rouches se battre pour le top 4 jusqu'à la 34e journée relève déjà presque de l'exploit. Personne ne l'a cependant caché en bord de Meuse, une qualification européenne était l'objectif final cette saison et il n'a finalement pas été atteint.

Le cerveau humain est constitué de la sorte et retient plus facilement la fin de l'histoire que le début. Le Standard reste sur cinq derniers matchs catastrophiques mais le contenu proposé durant la saison en a rassuré plus d'un, d'autant que certains avaient émis des doutes quant au... maintien du Standard lors du défunt championnat.

Cet été, il faudra encore reconstruire beaucoup de choses à Sclessin et le sentiment prédominant est que si les Rouches n'avaient pas perdu autant de points contre les équipes de bas de colonne de droite, une qualification pour les Play-Offs 1 et donc des garanties sportives pour Ronny Deila étaient largement à la portée du RSCL.

Et maintenant, on fait quoi ?

En fait, on a presque l'impression que le Standard a manqué le premier train de sa reconstruction. Une place dans le top 4, c'était la certitude de jouer la Coupe d'Europe, une grosse augmentation des droits télés et de l'affluence dans le stade, soit une rentrée d'argent diamétralement opposée à celle d'une place dans le top 8, sans compter la mise en vitrine des joueurs avant le mercato estival. Il faut dire que contre le Cercle, tant en matière d'affluence et d'ambiance que de niveau de jeu, on avait l'impression d'être revenus 18 mois en arrière.

Cet argent et cette lumière, 777 Partners en aurait eu bien besoin pour remettre le Standard sur pieds, "à sa place" comme ne cesse de le rappeler Fergal Harkin lors de différentes interviews et conférences de presse. On pourrait presque utiliser une célèbre métaphore et l'inverser pour dire que l'arbre pourri qui représente les Play-Offs du Standard a tendance à cacher la belle forêt plantée par les Liégeois cette saison.

A quoi s'attendre l'année prochaine ? Aucune idée, avec ce retour en arrière de 12 mois et l'émergence de nouvelles incertitudes liées à la recherche d'un nouvel entraîneur et au départ de nombreux cadres que sont Dussenne, Cimirot, Zinckernagel, Alzate, Laifis... Le Standard a peut-être gâché sa fin de saison mais pourra assurément s'appuyer sur le travail réalisé cette année pour poursuivre sa reconquête de l'Europe et des sommets du football belge.

Finalement, on pourrait conclure que le Standard n'a pas pris de retard sur son projet de trois ans en manquant l'Europe et le top 4 cette année mais a raté une très belle occasion de prendre une avance confortable sur son planning. Tout est à refaire, avec la balle désormais dans le camp de 777 Partners et Fergal Harkin. Let's see, en attendant la date butoir du 27 juin pour connaître le nom du futur T1 des Rouches.