Westerlo semble encore avoir fait le coup parfait

Les Campinois ont déjà enregistré l'arrivée de Jordan Bos (20 ans), qui vient d'être élu capitaine de l'équipe de la saison dans le championnat australien.

Westerlo est une formation financièrement limitée par rapport aux cadors du championnat. Cependant, les Campinois semblent toujours trouver le bon coup à prix d'or pour surprendre tout le monde et font du très bon travail sur le marché des transferts.

On pense notamment à la location de Maxim De Cuyper, l'une des révélations de la saison. On pense aussi à Jan Bernat, très grand espoir malchanceusement blessé toute la saison et à Nene Dorgeles, prêté par Salzbourg et auteur de 13 buts et quatre passes décisives.

Westerlo prouve encore qu'il s'agit d'un club qui travaille bien et l'arrivée déjà officialisée de Jordan Bos s'inscrit dans cette logique. L'arrière gauche de 20 ans, qui évoluait à Melbourne City, vient d'être élu capitaine de l'équipe de la saison du championnat australien. Si De Cuyper retournera à Bruges cet été et voudra y revendiquer sa place, le flanc gauche de Westerlo semble déjà assuré pour le prochain exercice.