Dernière manquée pour le PSG, Theate et Doku en Europa League

Adieux manqués pour Lionel Messi et Sergio Ramos, qui quittent le PSG sur une défaite au Parc des Princes. Bonne nouvelle en revanche pour Arthur Theate et Jérémy Doku, qui ont décroché la quatrième place sur le fil.

Surprise dans la dernière journée de Ligue 1. Le PSG, qui saluait Lionel Messi et Sergio Ramos, a mené 2-0 grâce à des buts de Ramos et Mbappé, mais s'est fait renverser par Clermont. Le deuxième, Lens, a clôturé sa saison en beauté en s'imposant à Auxerre, avec un but et un assist de Lois Openda (1-3).

Dans le haut de tableau, le grand gagnant de la soirée est le Stade Rennais d'Arthur Tehate et Jérémy Doku qui a chipé la quatrième place et la qualification pour l'Europa League à Lille grâce à sa victoire à Brest (1-2).

Dans le bas de tableau, c'est le FC Nantes qui fait la fête. Encore relégables au coup d'envoi, les Nantais ont dominé Angers (1-0) et profitent de la défaite d'Auxerre pour grimper à la 16e place et assurer leur maintien. Auxerre accompagne Troye, Ajacci et Angers en Ligue 2.