"Je suis fatigué" : les mots forts de Philippe Clément, au bout du rouleau à Monaco

L'entraîneur belge a fini la saison dans la difficulté à Monaco. La relation avec son groupe semble cassée.

C'est sur une nouvelle défaite que Monaco a pris congé de ses supporters. Wissam Ben Yedder avait pourtant égalisé à un quart d'heure du terme face à Toulouse mais les Monégasques ont encaissé le but fatidique à la dernière minute des arrêts de jeu. Un revers qui officialise l'absence du club en Coupe d'Europe la saison prochaine.

Philippe Clément en était le premier déçu en interview d'après-match : "Jai dit aux joueurs qu'on n'avait pas perdu la qualification sur ce match. On l'a perdue à d'autres moments de la saison. L'élimination contre Leverkusen aux tiras au but et la défaite face à Lens, après laquelle nous nous sommes effondrés pendant plusieurs semaines, ont été les moments clés. Je me sens responsable de ça. Je n'ai pas trouvé les bons mots".

L'ancien coach de Bruges prend ses responsabilités, conscient qu'il pourrait payer ces mauvaises dernières semaines : "Je veux lutter pour ce club mais c'est aux dirigeants de décider. Avant Lens, on a parlé de prolonger, tout le monde était content. Cela va très vite. C'est un choix de la direction".

L'entraîneur monégasque ne cache pas l'amertume et la pointe de résignation qui accompagne cette fin de saison : "Je me regarde toujours dans le miroir pour essayer de m'améliorer et tirer les bonnes conclusions. Pour le moment, c'est dur. Je suis fatigué. J'ai tout donné lors des dernières semaines, avec des erreurs. Mais c'est la vie d'un entraîneur. Je pense que c'est la fin d'un cycle".

Les prochaines semaines feront du bien pour se reposer et repartir du bon pied. A Monaco ou ailleurs.