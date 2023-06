Un nouveau prétendant anglais très chaud sur Youri Tielemans

Libre, Tielemans aura le plein choix de sa destination. Des grands clubs anglais - comme Arsenal - ont été cités ces derniers mois. A l'étranger, on parlait récemment d'un intérêt de l'AS Roma.

Le média The Athletic révèle qu'un nouveau prétendant d'outre-Manche s'est rajouté dans la course pour Tielemans : Aston Villa.

Unai Emery, le coach du club, voudrait signer Tielemans le plus vite possible. Les Villans ont en effet grand besoin d'un milieu de terrain.

Cette destination serait surprenante pour Tielemans, qui a de grandes ambitions à seulement 26 ans. En cas d'arrivée à Villa, il retrouverait son ami d'Anderlecht, Leander Dendoncker.

