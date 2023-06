Le Standard perd l'un de ses soldats

Le Standard de Liège s'apprête à voir plusieurs joueurs quitter le navire. Ce dimanche, c'est Filippo Melegoni qui a annoncé qu'il ne continuera pas l'aventure avec les Rouches.

"Il est l’heure de dire merci. Merci au club du Standard, à ses fans et à ses membres, sur et en dehors du terrain, pour l’accueil chaleureux et le soutien. Ce fut une bonne saison ensemble et je suis sur que le Standard sera de retour au niveau qu'il mérite d'évoluer. Merci pour tout. Je n’oublierai jamais cette année spéciale passée ensemble", a publié Filippo Melegoni sur Instagram ce jeudi soir.

Le joueur italien, prêté cette saison par le Genoa, était pourtant en fin de contrat. Il devra donc se trouver un nouveau club.

Melegoni, milieu de terrain de formation, a été baladé dans un peu tous les secteurs du jeu cette saison par Ronny Deila, même en attaque. Il a joué 29 matchs pour les Rouches, pour un but marqué.