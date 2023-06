🎥 Adversaires en finale de Ligue des Champions, Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku n'oublient pas les bonnes habitudes

Les deux Diables Rouges se retrouvent ce soir en finale de la Ligue des Champions. Pas de quoi les empĂȘcher de reproduire leur salut dĂ©sormais lĂ©gendaire.

Sur le coup de 21h, Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku s'apprêtent à disputer un des matchs les plus importants (si pas le plus important) de leur carrière. Pourtant, quelques heures avant la finale de Ligue des Champions entre Manchester City et l'Inter Milan, les deux copains de l'équipe nationale ont l'air plutôt détendus.

En se croisant dans le Stade Atatürk d'Istanbul, ils se sont échangés une belle accolade, conclue par leur traditionnel check. Les deux compères le reproduiront certainement encore après la rencontre de ce soir, mais l'un devrait plus avoir le sourire que l'autre.