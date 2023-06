Coup de tonnerre au PSG concernant Kylian Mbappé !

Habitué à faire les gros titres à chaque mercato, la grande star du PSG, Kylian Mbappé, aurait envoyé un message très fort à son club.

Dans la nuit de lundi à mardi, la presse française puis internationale s'est enflammée au sujet de Kylian Mbappé. L'Equipe a révélé que le joueur français a signifié au PSG qu'il n'activera pas l'option lui permettant de rester au club jusqu'en 2025. Cela a été confirmé par l'AFP, via une source proche des négociations.

La direction du PSG a été choquée et surprise. En effet, Mbappé n'avait aucune obligation légale d'informer son club à ce sujet à ce moment de l'année.

Le club veut désormais que Mbappé s'asseye à la table des négociations et accepte de prolonger. Sinon, il est hors de question que le club parisien laisse partir libre son meilleur joueur - et le plus cher - en 2024, et gratuitement ! Ce qui veut dire qu'un départ cet été est fortement possible...