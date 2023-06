De Ketelaere n'est pas là pour jouer les stars et le fait bien comprendre

Il a beau être le Diablotin qui a coûté le plus cher, Charles De Ketelaere n'est pas à l'Euro U21 en star. Le Milanais l'a bien fait savoir.

Charles De Ketelaere devrait encore débuter ce samedi face à la Géorgie, dans un match crucial pour les Diablotins dans cet Euro. Mais son premier match a parfois manqué de consistance, malgré un superbe geste, une passe vers Loïs Openda saluée notamment par son équipier à Milan Rafael Leao.

"Ca n'a pas fini en but, donc je m'en soucie peu", relativise CDK en conférence de presse. "Oui, c'était un beau geste, et c'est gentil de sa part. Mais les réseaux sociaux... Je n'y accorde aucune attention".

De Ketelaere est d'un naturel (très) discret, et nous vous expliquions récemment que Jacky Mathijssen avait été très protecteur à son égard. "Je ne me préoccupe pas de mon match ou de mes statistiques, ce qui compte, c'est l'équipe", assure-t-il. "Je suis très ambitieux, pour moi et le groupe. Nous allons devoir marquer pour nous mettre dans un bon flow et dans ce cas, les choses peuvent aller très vite".