Verbruggen et Ekkelenkamp partagent contre la Géorgie et quittent l'Euro U21

Après un scenario fou, la Géorgie remporte le groupe après son partage contre les Pays-Bas et se qualifie pour les quarts de finale de son Euro Espoirs. Vainqueur de la Belgique, le Portugal est le deuxième qualifié. Jong Oranje et Diablotins sont à la maison.

Quel scénario incroyable dans ce groupe ! Alors que les Diablotins se devaient d'arracher leur qualification pour les quarts de finale de l'Euro Espoirs contre le Portugal, les Pays-Bas n'avaient plus le choix ni le droit à l'erreur contre la surprenante Géorgie.

Ce match sourit une première fois à la Belgique en fin de première période, lorsque les Géorgiens ouvrent la marque via Davitashvili (42e). Jacky Mathijssen et ses troupes sont alors qualifiées... dix minutes, jusqu'à l'égalisation de Taylor au bout du bout du temps additionnel du premier acte (45+6e).

Les Jong Oranje sont alors qualifiés... jusqu'à l'ouverture du score du Portugal contre la Belgique. Les Belges égalisent alors, 1-1 dans les deux matchs et avantage noir-jaune-rouge, au nombre de buts marqués. Le score de ce match n'évolue finalement plus, le Portugal reprend l'avantage contre la Belgique sur un penalty discutable et se qualifie au bout du suspens pour le tableau final.

La Géorgie et le Portugal sont qualifiés, la Belgique et les Pays-Bas rentrent à la maison.