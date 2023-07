Manchester United officialise sa recrue phare

Manchester United, qui retrouvera la Ligue des Champions la saison prochaine, vient de s'offrir l'international anglais Mason Mount (24 ans).

Comme on dit dans ces situations-là : il ne manquait plus que l'officialisation. Manchester United a communiqué ce mercredi en annonçant la signature de Mason Mount. Le milieu offensif anglais s'est engagé jusqu'en 2028, plus une année supplémentaire en option.

Mount quitte Chelsea, le club de son coeur. Il aura joué à partir de ses 6 ans chez les Blues. Le pic de son aventure au sein du club londonien, c'est cette victoire en Ligue des Champions en 2021.

Après une dernière saison en demi-teinte, il compte bien se relancer. Il avait annoncé son départ sur les réseaux sociaux. ManU va dépenser environ 70 millions d'euros pour le recruter.