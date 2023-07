Il enchaîne les flops mais débarque en Championship

Ike Ugbo s'engage avec Cardiff City. L'ancien attaquant du Cercle et de Genk sera prêté par Troyes aux Gallois.

Ugbo n'a pas été l'attaquant le plus prolifique à Troyes. La saison dernière, il a disputé 25 matchs et inscrit deux buts. Malheureusement, Troyes a terminé avant-dernier en Ligue 1 et file donc en Ligue 2.

Ugbo rejoint maintenant Cardiff City, qui a échappé de justesse à la relégation en League One. Il est intéressant de noter que Cardiff City appartient à Vincent Tan, le propriétaire malaisien qui est également propriétaire du KV Kortrijk. Ugbo est toujours sous contrat avec Troyes jusqu'à l'été 2025.