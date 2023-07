Le Club de Bruges blinde l'un de ses plus grands talents

Le Club a partagé quelques détails supplémentaires sur l'accord sur son site web officiel. Pour Da Silva, il s'agit de son premier contrat professionnel, malgré ses 15 ans seulement. Son talent a déjà convaincu la direction sportive du club. Dans un premier temps, il évoluera au sein du Club NXT.

Da Silva a commencé à jouer au football au Sporting Diegem, dans le Brabant flamand, jusqu'en 2019. Il a ensuite rejoint Bruges. Pendant la préparation en cours, Da Silva a déjà eu l'opportunité de jouer avec l'équipe première du Club Brugge contre le SV Zulte Waregem, bien que le match se soit soldé par une défaite.

