Du beau monde s'intéresse à cet ancien de l'Antwerp

Dylan Batubinsika. Vous ne vous rappelez peut-être pas de ce nom, mais le défenseur central passé par l'Antwerp attiserait quelques convoitises.

Prêté cette saison au Maccabi Haifa par Famalicao, Batubinsika s'est mis en évidence, notamment lors de la campagne de son équipe en Ligue des Champions.

Il y a quelques semaines, la presse française expiquait qu'un top club allemand s'intéressait à lui. L'ancien de l'Antwerp (85 matchs entre 2017 et 2021) n'était non plus pas contre évoluer en Ligue 1, lui qui a été formé au PSG.

Sa carrière pourrait se poursuivre également en Ligue 2. Foot Mercato explique deux clubs mythiques du paysage français suivraient le Congolais : Saint-Etienne et Bordeaux. Grenade (Espagne) et le Panathinaikos (Grèce) seraient également intéressés.