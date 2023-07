"L'homme le plus rapide du monde" selon Kevin De Bruyne va rejoindre le Bayern Munich

Alors qu'il lui reste un an de contrat à Manchester City, Kyle Walker (33 ans) va relever un nouveau défi hors d'Angleterre. Le latéral anglais va rejoindre le Bayern Munich, annonce Sky Germany : un accord concernant un contrat de deux ans avec une troisième année en option a été trouvé.

Manchester City laisserait partir son international anglais (76 caps) pour une somme d'environ 15 millions d'euros (correspondant à l'estimation de Transfermarkt). Un montant que le Bayern peut largement se permettre. Walker, arrivé à City en 2017, s'en va sur un bilan impeccable de 254 matchs joués et 5 titres de champions, ainsi qu'une Ligue des Champions remportée la saison passée.

Pour Kevin De Bruyne, un tel départ ne sera certainement pas une bonne nouvelle : le Diable semble estimer son équipier, qu'il avait désigné comme "l'homme le plus rapide du monde" il y a quelques années lors d'une capsule humoristique.

"He's the quickest person in the world!"



When Kevin De Bruyne and Phil Foden saw Kyle Walker being given 78 pace on FIFA 😂💨 pic.twitter.com/uRP1IbOVfJ