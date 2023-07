Retour en Premier League pour cet ancien du championnat belge

Cette saison, l'ancien de Malines a joué 29 rencontres, pour un total de 1 229 minutes de jeu.

Manchester City a alors décidé de prêter à nouveau le latéral droit. Kaboré, international burkinabé (32 sélections) a alors été prêté cette saison à Luton Town, promu en Premier League.

Il s'agit de son troisième prêt depuis son arrivée chez les Citizens, qu'il avait rejoint en provenance du KVM en 2021.

Issa signing to get excited about 🤩#COYH