La situation se complique à Milan pour De Katelaere et Saelemaekers

L'AC Milan poursuit son recrutement estival avec l'arrivée imminente de Samuel Chukwueze, talentueux ailier nigérian de 24 ans en provenance de Villarreal. Selon les sources de confiance, Sky Sport Italia et Fabrizio Romano, le club italien s'apprête à conclure sa septième acquisition de l'été.

Après avoir cédé Sandro Tonali pour une somme avoisinant les 65 millions d'euros, l'AC Milan s'est activé sur le marché des transferts pour se renforcer. Samuel Chukwueze, le prochain joyau, devrait rejoindre l'équipe pour un montant de 20 millions d'euros, pouvant atteindre 28 millions avec les bonus. Un investissement stratégique pour le club qui a de grandes ambitions pour la saison à venir. Le contrat de Chukwueze s'étendra jusqu'à la mi-2028, témoignant de la confiance que le club place en lui.

Depuis son arrivée à Villarreal en 2017, en provenance de la Diamond Academy au Nigeria, Chukwueze a progressé de manière fulgurante. La saison dernière, il a brillé en Liga avec 37 apparitions, marquant six buts et réalisant cinq passes décisives. Son contrat avec le club espagnol expirant l'année prochaine, l'AC Milan a saisi l'opportunité de le recruter.

Chukwueze vient renforcer l'attaque déjà prometteuse de l'AC Milan, aux côtés de Christian Pulisic, Noah Okafor et Luka Romero. Le club milanais a également réussi à attirer les talents des milieux de terrain Tijjani Reijnders et Ruben Loftus-Cheek. De plus, Marco Sportiello a été recruté comme nouveau gardien de but suppléant.

On en vient donc à se demande si les deux Diables Rouges porteront une nouvelle fois, un jour, le maillot du Milan AC. Pour Saelemaekers, c'est clair : il a un bon de sortie quasi obligatoire. Pour De Ketelaere, il peut aussi quitter le club mais l'ancien Brugeois veut rester en Lombardie.