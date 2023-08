Yannick Carrasco, victime collatérale du feuilleton de l'été ?

Le Diable Rouge pourrait quitter l'Atlético Madrid cet été, mais son sort dépendrait en fait su PSG.

Yannick Carrasco, qui vit actuellement sa deuxième période à l'Atletico Madrid, pourrait quitter les Colchoneros cet été. Si son nom a été cité en Arabie Saoudite, le favori pour récupérer le joueur belge serait le FC Barcelone.

Cependant, il faut que pas mal de planètes s'alignent. Ousmane Dembélé doit en effet quitter le Barça pour lui laisser une place, et on sait que l'avenir du Français dépend du PSG, qui lui-même est un peu dépendant financièrement du futur de Kylian Mbappé.

Quand on sait que le futur de l'attaquant francilien est toujours brumeux et que c'est la guerre entre le joueur et son club, cette situation n'est pas près de se décanter.