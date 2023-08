Johan Bakayoko, déjà le choix d'une carrière ?

Après une première saison aboutie au PSV, le jeune Diable Rouge intéresse le Napoli. Partir, le bon choix ?

Du PSV au Napoli, épisode 2. Dix ans après Dries Mertens, Johan Bakayoko va-t-il quitter Eindhoven pour rejoindre le sud de l'Italie ? Le champion s'est en tout cas positionné sur l'ailier belge et pourrait passer à l'attaque lorsque le départ de Hirving Lozano sera acté.

Cette saison fut celle de l'explosion pour Johan Bakayoko. Son style de jeu polyvalent, sa technique maîtrisée et sa capacité à marquer des buts en font un atout convoité pour les clubs européens et ses premières sélections avec les Diables n'y sont certainement pas étrangères.

Alors qu'il n'avait pas encore 20 ans, l'ailier du PSV a assisté Romelu Lukaku lors de son tout premier match avec les Diables, en Suède. Sur la pelouse estonienne trois mois plus tard, Johan Bakayoko inscrit son premier but avec la Belgique, augmentant encore de quelques millions d'euros sa côte sur le marché.

Déjà le choix d'une carrière ?

Le Napoli cherche à consolider son statut en renforçant son effectif avec des jeunes joueurs talentueux. Si le club italien estime que Johan Bakayoko a le profil idéal, le jeune Diable Rouge pourrait avoir une belle perspective de temps de jeu, en imaginant raisonnablement qu'il puisse passer devant Matteo Politano dans la hiérarchie.

Cette semaine, le jeune ailier droit a déclaré vouloir remporter le championnat avec le PSV avant de quitter les Pays-Bas. Cela impliquerait de se lancer dans la saison de la confirmation, qui n'est jamais simple. Bakayoko pourrait tout exploser en Eredivisie mais aussi freiner sa progression, une arme à double tranchant.

Dans la perspective d'une place de titulaire certaine, un départ vers Naples semble donc une très bonne solution. Dans le cas contraire, l'ancien de Bruges, de Malines et d'Anderlecht aura perdu son rythme de titulaire et devra lutter pour se refaire une place au soleil. Avec l'Euro en fin d'année, jouer est une obligation et ne pas se tromper sera primordial. Déjà le choix d'une carrière ?