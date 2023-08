Excellente nouvelle pour Manuel Benson

Manuel Benson, ailier belge de 26 ans, va découvrir la Premier League dans quelques jours. Mais en plus, une autre bonne nouvelle vient éclaircir un peu plus son futur. D'après Sacha Tavolieri, l'ancien de l'Antwerp va prolonger son contrat dans les prochains.

La saison dernière, Manuel Benson a participé grandement à la superbe saison de Burnley en Championship. Il a non seulement marqué le but du titre, mais il a aussi marqué au total 14 buts pour 5 passes décisives en 39 rencontres.

🚨🟣🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 EXCL. The chosen one at Turf Moor is set to delight #BurnleyFC fans for a few years yet!

🇧🇪🗣️ Advanced talks are ongoing with Manuel Benson to EXTEND his contract !

🔜 More news to follow… #twitterclarets #PL pic.twitter.com/Fnhelt8GPA