L'AC Milan aura finalement réussi son pari dans le dossier Charles De Ketelaere

On ne vous fait plus tout le résumé, vous le connaissez probablement déjà. Ce week-end, nous vous annoncions que Charles De Ketelaere avait enfin fait son choix, et que le Diable Rouge rejoindrait l'Atalanta, en prêt.

Ce mardi matin, Fabrizio Romano apprend que tout est prêt et qu'il ne manque plus que la signature du joueur pour officialiser le transfert. Un dossier très chaud, notamment pour l'AC Milan, qui a tout de même réussi son pari.

Après avoir déboursé 35M€ pour s'attacher ses services, la formation milanaise voulait récupérer son investissement, ou en tout cas une grosse partie. Une envie qui a freiné certaines négociations, surtout avec des clubs désirant un prêt sec de l'ancien Brugeois.

Charles De Ketelaere va finalement rejoindre la Dea dans le cadre d'un prêt payant de 3M€, avec une option d'achat évaluée à 23M€. Un montant auquel il faut ajouter 4M€ de bonus pour parvenir à la somme ronde de 30M€. Si l'Atalanta décide de lever l'option dans douze mois, l'AC Milan aura donc réussi le pari de ne pas perdre une trop grosse somme d'argent pour un joueur qui n'aura jamais convaincu à San Siro.

Atalanta are on the verge of closing deal for Charles de Ketelaere! Player’s final green light, almost received and set to be confirmed later today ⚫️🔵🇧🇪



◉ €3m loan fee to Milan.

◉ €23m buy option.

◉ €4m add-ons.

◉ 10% sell-on.



Here we go soon ⏳✨ pic.twitter.com/s9vrNiYVi4