Charles De Ketelaere et Gian Piero Gasperini, le mariage parfait ?

Le prêt de Charles De Ketelaere à l'Atalanta sera officiel prochainement. Il y retrouvera un entraîneur qui apprécie particulièrement le développement des jeunes et qui le maitrise à merveille : Gian Piero Gasperini.

Ce sera officiel dans les prochaines heures : Charles De Ketelaere va être prêté, avec option d'achat, à l'Atalanta Bergame. Une jolie porte de sortie pour le jeune milieu offensif (22 ans), qui sort d'une saison compliquée pour sa première en Italie.

A peine 50 kilomètres au nord-est de San Siro, l'ancien Brugeois va découvrir un entraîneur qu'il ne connaît pas encore, mais qui va très probablement lui apporter le plus grand bien : Gian Piero Gasperini.

© photonews

Le coach de 65 ans, en place depuis juin 2016, réalise le meilleur classement de l'histoire de l'Atalanta Bergame en Série A en 2019 avec une troisième place et une qualification historique pour la Ligue des Champions, avant d'atteindre les quarts de finale. Dans cette année Covid, le final 8 se dispute au mois d'août, à Lisbonne.

L'Atalanta fait le travail et ouvre le score contre le Paris Saint-Germain, résiste et croit de plus en plus à une accession au dernier carré. Marquinhos (90e) et Choupo-Moting (90+3e) en décident autrement, la Dea quitte la Ligue des Champions aux portes des demi-finales mais a séduit toute l'Europe avec son style de jeu attractif.

Une dimension physique importante et des courses... beaucoup de courses.

La formation de Gasperini, c'est le 3-4-1-2. Un système hybride permettant de couvrir facilement toute la largeur du terrain et de se projeter en nombre lors des reconversions offensives. Pour faire simple, les trois avants pressent intensément mais restent généralement dans la partie adverse, le surnombre étant amené en reconversion par la ligne de quatre située devant la défense.

Pour l'entraîneur italien, l'implication et la dimension physique sont deux paramètres déterminants. Le pressing est agressif, le but étant de récupérer le ballon le plus haut possible pour mettre la défense adverse en péril. Offensivement, ce n'est pas bien compliqué à lire. Les passes sont rapides, précises et toujours vers l'avant, pour ne laisser aucune possibilité à la défense de se mettre en position.

Gian Piero Gasperini l'a annoncé cette semaine, l'Atalanta va dégraisser son noyau en cette fin de mercato. Il faut dire que devant, il y a pléthore. Luis Muriel et Duvan Zapata sont toujours sous contrat, El Bilal Touré n'est pas venu contre 28M€ pour rester sur le banc et Gianluca Scamacca arrive, comme De Ketelaere, pour se relancer.

La position du Diable Rouge devrait donc se situer derrière le duo d'attaque, le "1" du 3-4-1-2 bergamasque. Si Mario Pasalic sera un sérieux concurrent, on murmure en Italie que CDK pourrait devenir le nouveau Josip Ilicic de l'Atalanta, grand milieu offensif croate (1.90m), doté d'une réelle technique et d'une bonne frappe, qui a vécu la plus belle période de sa carrière sous Gasperini.

Les voyants semblent, quoi qu'il en soit, au vert et les ingrédients sont là pour un mariage réussi.