Officiel : Charles De Ketelaere a trouvé son nouveau défi

Alors que le dossier prenait du retard suite à l'absence d'accord personnel, une solution autour du prêt de Charles De Ketelaere à l'Atalanta s'est dessinée ces derniers jours.

Après des tests médicaux réalisés en début de semaine, l'ancien du Club de Bruges rejoint enfin Bergame, cinquième de Série A la saison dernière qui disputera les poules de l'Europa League.

Le prêt, payant, est estimé à 3M€, assorti d'une option d'achat non obligatoire évaluée à 23M€, auxquels il faut ajouter 4M€ de bonus.

CDK è qui! 🤴🏼🇧🇪 Benvenuto a Bergamo, Charles! 🖤💙



Charles #DeKetelaere is here! ⚫️🔵 Welcome to Bergamo, Charles! 👋#WelcomeDeKetelaere #GoAtalantaGo pic.twitter.com/INfZc9emLk