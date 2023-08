Trois joueurs de Burnley dans la tourmente ?

Fantasy Premier League ... Il s'agit d'un jeu très populaire parmi les fans de Premier League. Non seulement les fans, mais aussi les joueurs du Burnley FC semblent être captivés par l'application. Cependant, des questions se posent aujourd'hui.

Vincent Kompany et Burnley ont joué le match d'ouverture de la Premier League contre Manchester City vendredi dernier. À l'attaque des Citizens, il y a un Erling Haaland qui marque comme il respire, ce qui fait de lui un joueur très recherché. À tel point que même les joueurs de Burnley l'intègrent dans leur équipe Fantasy.

Trois joueurs de Burnley ont choisi Haaland comme capitaine dans leur Fantasy Premier League. Les joueurs du jeu doivent composer une équipe de onze joueurs au début de la saison. Avec un budget limité, vous devez placer des footballeurs dans votre équipe et espérer qu'ils accumulent le plus de points possible tout au long de la saison. Les footballeurs gagnent des points en marquant des buts et en délivrant des passes décisives, par exemple. Vous désignez également un capitaine chaque jour de match. Son score est alors doublé.

Josh Brownhill, Jack Cork et Arijanet Muric avaient désigné Haaland comme capitaine. En d'autres termes, ils supposent que le Norvégien va marquer des buts ou donner des passes décisives lors du premier match. Pendant ce temps, sur les médias sociaux, une petite émeute a éclaté après que cette nouvelle ait été divulguée. "C'est tout de même un peu comme un jeu d'argent", peut-on lire sur Twitter. Un autre utilisateur se demande si Kompany ne devrait pas sévir.