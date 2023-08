Burnley s'offre une victoire de gala en amical qui doit particulièrement faire plaisir à Kompany

Après une lourde défaite en ouverture du championnat face à Manchester City, Burnley n'a pas pu disputer sa seconde rencontre en Premier League, le match contre Luton Town ayant été reporté. Les Clarets ont donc disputé un amical à huis-clos contre Manchester United.

Burnley n'a toujours pas pris de point en Premier League : lors de la journée d'ouverture, les Clarets ont reçu Manchester City et se sont inclinés, et le second match de championnat, un duel entre promus face à Luton Town, a été reporté en raison des travaux du stade de Luton.

En attendant, Vincent Kompany et ses troupes ont défié Manchester United en amical, rapporte le Daily Mail. Un match qui s'est tenu dans le plus grand secret et qui a permis à Erik ten Hag d'offrir du temps de jeu à des joueurs peu alignés ou revenant de blessure, tels que Jonny Evans, Donny van de Beek, Anthony Martial, Scott McTominay ou Facundo Pellistri.

Et Burnley a emmagasiné de la confiance puisque les hommes de Kompany l'ont emporté 3 buts à 0 avec des réalisations signées Jacob Bruun Larsen, Jay Rodriguez et Zeki Amdouni. Une victoire qui fera plaisir à l'entraîneur belge, ancien capitaine du grand rival mancunien !