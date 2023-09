Pas de grande surprise dans la liste de Tedesco, mais une première

Ce vendredi midi, Domenico Tedesco annonçait sa sélection pour les prochaines rencontres des Diables Rouges, en qualifications pour l'Euro 2024.

Suite aux plusieurs absences (Courtois, Meunier, Saelemaekers), Tedesco aurait pu reserver plusieurs surprises...Mais non.

A la différence de sa sélection annoncée au mois de juin dernier, le sélectionneur national n'a pas appelé de nouveaux Diables Rouges. Si ce n'est Hugo Siquet, 21 ans, qui fait son entrée chez les A après avoir porté à 14 reprises les couleurs des Espoirs.

Zinho Vanheusden et Hugo Cuypers, pressentis dans le groupe après leur bon début de saison, ne sont pas repris. Lavia est lui aussi absent. Pas de Dendoncker ou de Praet, non plus.

Au contraire d'Arnaud Bodart, Ameen Al-Dakhil et Olivier Deman. Romelu Lukaku, qui n'a plus joué depuis les éliminatoires de juin, est bel et bien dans le groupe.

Les Diables Rouges joueront en l’Azerbaïdjan le 09 septembre et contre l’Estonie le 12 septembre.