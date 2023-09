Le staff de Manchester City sous le charme de Jérémy Doku après ses débuts

Si le Diable Rouge se dit "frustré" par ses débuts, il semblerait que le sentiment soit différent du côté du staff. Il a convaincu même s'il n'a pas eu beaucoup de ballons.

Titulaire suite à l'absence de Jack Grealish, Jérémy Doku a donc fait ses grands débuts avec Manchester City samedi lors du match face à Fulham. Si l'intéressé espérait mieux, il semblerait qu'il ait convaincu le staff de son équipe.

En effet, Juanma Lillo, l’adjoint de Pep Guardiola qui le remplace temporairement, s'est voulu objectif et positif en même temps : "Nous manquions de fluidité en tant qu’équipe et il était parfois difficile de le trouver."

Doku a ensuite été changé d'aile afin d'être plus souvent sollicité par ses coéquipiers. "Il s’est dépensé sans retenue pour le collectif. Il a travaillé pour l’équipe, et les efforts qu’il a montrés me donnent l’impression qu’il joue pour notre équipe depuis très, très longtemps", tels sont les mots plus que positifs de l'adjoint de Guardiola.