Thibaut Courtois à nouveau nominé parmi les meilleurs du monde

Durant une période difficile, Thibaut Courtois pourra se consoler en sachant qu'il fait partie, aux yeux de la FIFA, des 5 meilleurs gardiens du monde.

Les nominations pour les trophées The Best de la FIFA ont été dévoilées. Alors que Kevin De Bruyne figure à la fois dans les nominés pour le meilleur joueur et pour intégrer le onze de l'année, Thibaut Courtois est quant à lui nominé parmi les meilleurs gardiens.

Le portier du Real Madrid figure aux côtés de Yassine Bounou (Maroc, Al-Hilal, vainqueur de l'Europa League avec Séville), Ederson (Manchester City), André Onana (Manchester United, ex-Inter) et Marc-André ter Stegen (FC Barcelone).

Difficile de désigner un favori pour ce trophée, mais le triplé remporté par Manchester City donne peut-être une longueur d'avance à Ederson.