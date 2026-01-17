Sébastien Pocognoli s'en relèvera-t-il ? "Je vais être jugé sur ma faculté à gérer cette période difficile"

Chafik Ouassal
Commentaire
Sébastien Pocognoli s'en relèvera-t-il ? "Je vais être jugé sur ma faculté à gérer cette période difficile"

Monaco vit une saison très compliquée et s'enfonce doucement mais sûrement dans une crise que le coach belge n'est pas encore parvenu à résoudre depuis son arrivée sur le Rocher.

A peine arrivé à Monaco, Wout Faes débutait déjà en tant que titulaire pour la réception de Lorient à Louis II. Une rencontre qui a malheureusement tourné au vinaigre pour l'ASM, avec une défaite 1-3.

"Toutes les défaites font mal", a commencé un Sébastien Pocognoli sous pression en conférence de presse. "Notre première mi-temps a été très décevante. Par rapport à la semaine de travail, au ressenti. Mais au final, c’est pareil en termes de résultats et de points. Donc oui, c’est décevant", a expliqué le Belge

Forcément, on est jugé sur les résultats

Une défaite qui enlise l'ASM auteur d'une 7e défaite en 8 rencontres. La défaite de trop pour le Serésien ? "Je ne peux pas vous dire tout ce qui se dit. Forcément, on est jugé sur les résultats. Il y a une situation qui est due à beaucoup de facteurs. Mais je vais être jugé sur ma faculté à gérer cette période difficile", pointe l'ancien coach de l'Union.

"Quand les choses vont dans une spirale négative, il faut savoir pourquoi, analyser calmement. J’ai l’impression de donner plus que le maximum chaque jour. On a un groupe réduit, il va falloir continuer à mobiliser les troupes. Je vais continuer à soutenir mes joueurs", poursuit-il.

Le Real Madrid pour se relancer ?

Du très lourd attend Monaco avec une rencontre face au Real Madrid en Ligue des Champions : "Ce n’est pas la meilleure manière de préparer ce match. On a déjà prouvé qu’on pouvait se sublimer dans des grandes soirées de Ligue 1 ou de Champions League. C’est un paramètre que je n’aime pas. Si on veut rebondir, je vais devoir vous dire que oui, on est capable de le faire. On devra le faire", ponctue-t-il. Rendez-vous mardi à Santiago Bernabéu.

Sébastien Pocognoli

