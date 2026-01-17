🎥 Le Ballon d'Or est toujours là : Ousmane Dembélé inscrit une merveille face au LOSC de Ngoy et Meunier

Photo: © photonews

Le PSG a facilement disposé du LOSC ce vendredi avec notamment un doublé d'Ousmane Dembélé. Le deuxième but du Ballon d'Or est une véritable merveille.

Ce vendredi, le PSG recevait le LOSC, où Nathan Ngoy était titulaire mais Thomas Meunier sur le banc. Ce dernier est monté au jeu à la 87e, et n'était donc pas sur le terrain lors des deux buts d'Ousmane Dembélé aux 13e puis 64e minute.

Et c'est sur son deuxième but, surtout, qu'Ousmane Dembélé a fait le show. Après plusieurs crochets dans le rectangle, le Ballon d'Or a envoyé une merveille de ballon piqué qui a sidéré Berke Özer, le gardien titulaire lillois.

Le but splendide d'Ousmane Dembélé 

Ce but du break assurait la victoire parisienne, avant que Bradley Barcola fixe le score à 3-0 dans les arrêts de jeu. Le PSG met la pression sur le Racing Lens et reprend la tête du championnat avant le match entre les Sang & Or et Auxerre. 

Pour Dembélé, l'année 2026 commence fort avec trois buts en deux matchs, après une première moitié de saison frustrante et gâchée par deux blessures après que le Français ait ébloui l'Europe la saison passée. 

Le LOSC, par contre, enchaîne une deuxième défaite consécutive (en plus d'une élimination en Coupe) en ce début d'année et peut même dégringoler hors du top 6 si Lyon et Rennes l'emportent ce week-end. 

