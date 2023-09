Leoni, à coeur (mauve) ouvert

Depuis quelques semaines, du côté du Sporting d'Anderlecht, on ne parle que de Theo Leoni.

Les rêves peuvent devenir réalité. Du moins, c'est le cas pour Théo Leoni. Le milieu de terrain semble être en train de percer à RSC Anderlecht et a également marqué son premier but en mauve et blanc contre Sporting Charleroi. Un moment dont il se souvient avec grand plaisir.

"C'est quelque chose que j'ai rêvé pendant des années", a déclaré Leoni à Play Sports. "J'ai rêvé de jouer des matchs pour RSC Anderlecht, et je rêve toujours de jouer des centaines de matchs. Mais j'ai aussi rêvé de marquer un but au Lotto Park."

Leoni a inscrit un but particulièrement beau qui a permis à Anderlecht de prendre des points. "Mais un tel but ? Même dans mes rêves les plus fous, je n'aurais jamais osé l'imaginer", a ajouté le milieu de terrain."