🎥 Violents affrontements entre des supporters de l'Antwerp et la police espagnole

Les affrontements ont eu lieu en marge de la rencontre entre les deux équipes mardi soir. Les policiers pointaient du doigt le comportement des supporters en ville.

Il y avait près de 2.600 supporters de l'Antwerp dans les rues du FC Barcelone mardi afin de supporters leur équipe qui faisait son entrée en lice en Ligue des champions. Cependant, tout ne s'est pas passé comme prévu pour ces supporters.

En effet, via des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, on voit que certains d'entre eux étaient en conflit avec les forces de l'ordre espagnoles. Ces dernières demandaient aux supporters d'être plus calmes alors qu'ils scandaient "Puta Barça" dans les rues catalanes.

Selon le Nieuwsblad, certains supporters ont même été arrêtés par la police espagnole en marge de la rencontre.