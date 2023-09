Un nouveau club dans la galaxie "Textor" ?

Le truculent propriétaire du RWDM et de l'Olympique Lyonnais cherche à acquérir un club au Portugal.

John Textor a l'intention d'acquérir un nouveau club pour élargir son portefeuille sportif. En décembre 2022, Textor a acheté la majorité des actions de l'OL Groupe, devenant ainsi propriétaire de l'Olympique Lyonnais. Il a investi plus de 800 millions d'euros dans cette acquisition, dont 550 millions ont été prêtés par Ares Management et d'autres investisseurs, notamment Jamie Salter. En plus de l'OL, Textor possède déjà Botafogo, Crystal Palace, Molenbeek et le FC Florida. Il semble que son appétit pour l'expansion continue.

Selon les informations de Globoesporte et O Jogo, l'homme d'affaires américain envisage maintenant d'acquérir Estoril, un club évoluant au Portugal en Liga Betclic. Actuellement, Estoril est classé avant-dernier dans le championnat portugais. Les négociations seraient facilitées par le fait que le club est actuellement la propriété de David Blitzer, un ami de Textor.