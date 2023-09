Une large victoire qui fait du bien à Kompany et Burnley

Après sa série d'1 point sur 15 en Premier League, Burnley s'est quelque peu rassuré ce mardi, lors du 3e tour de Carabao Cup.

Face à la modeste équipe de Salford, qui évolue en League Two (D4), les Clarets se sont largement imposés sur le score de 0-4.

Anass Zaroury (ex-Charleroi) s'est mis en évidence, avec un triplé de passes décisives. Sander Berge (ex-Genk) a quant à lui marqué le but du 1-0.

C'est la deuxième victoire de Burnley cette saison, après le 0-1 enregistré à Nottingham Forest au tour précédent.

Flying through to the next round 🏆 pic.twitter.com/Uc0oflKJMf