Pas fou...

Le duel attendu entre l'Antwerp et La Gantoise a accouché d'une souris. On ne s'est pas amusé au Bosuil.

La Gantoise, en tête du championnat, se déplaçait sur la pelouse du champion en titre ce mercredi lors d'un match en retard de notre bonne vieille Pro League.

Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on a eu droit à un vieux match. Les deux équipes se sont livrées une bataille sans avoir beaucoup d'occasions. Si on doit désigner une équipe l'emportant aux points, on peut citer l'Antwerp qui a tout tenté devant son public, mais le dernier geste a fait défaut. Cependant, en première période, ce sont les Buffalos qui ont eu la plus belle occasion avec un but refusé pour une position de hors-jeu.

Au classement, La Gantoise prend un point de plus d'avance sur Anderlecht et en a donc désormais 3 de plus. L'Antwerp est quatrième avec 13 points.