Brian Riemer a une grande nouvelle concernant Yari Verschaeren !

Brian Riemer a préfacé Anderlecht-Malines ce vendredi, mais il avait surtout une grande nouvelle pour les supporters du RSCA. Le retour de Yari Verschaeren se profile en effet bien plus vite que prévu !

Brian Riemer a fait l'habituel point médical ce vendredi, à la veille de RSC Anderlecht - KV Malines. Kasper Dolberg et Moussa N'diaye réintègrent le groupe, comme prévu, tandis que Francis Amuzu devra évaluer sa blessure demain une dernière fois avant qu'une décision soit prise.

Mais le coach danois a également été interrogé sur les absences à long terme qui peuplent l'infirmerie cette saison, à savoir Majeed Ashimeru et Yari Verschaeren. "Je les vois s'entraîner de leur côté après nos entraînements collectifs et je vois qu'ils se donnent à fond et poussent dans une direction positive", se réjouit Riemer.

© photonews

Première bonne nouvelle : Ashimeru est très proche d'un retour. "Il a participé à l'entraînement collectif cette semaine. Nous restons juste prudents car c'était une blessure sérieuse aux ligaments. Mais j'espère le revoir sur les terrains après cette trêve internationale", annonce Brian Riemer. Plus de concurrence encore au milieu de terrain, donc, puisque "si nous sommes chanceux", ajoute-t-il, "Thomas Delaney sera fit après la trêve également".

Mais la grande et inattendue nouvelle concerne Yari Verschaeren. "The Kid" était annoncé absent jusqu'en 2024, mais sa progression est fulgurante. "Il a passé les 6 mois de revalidation maintenant, et il joue au football. Il court, il s'entraîne bien. Nous resterons prudents, mais je suis très heureux", sourit Riemer, que l'on sait grand fan de Verschaeren.

"Je serais surpris s'il ne revenait pas sur les terrains en 2023. Maintenant, si ce sera le 27 décembre ou fin novembre, nous verrons, mais je suis assez optimiste pour un retour cette année", conclut le Danois. Les supporters Mauves seront ravis.