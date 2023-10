Domenico Tedesco se justifie pour la non-sélection de Vanheusden

Le défenseur du Standard, Zinho Vanheusden, n'est pas dans la sélection des Diables Rouges pour affronter l'Autriche et la Suède. Domenico Tedesco s'est justifié en conférence de presse.

Vu que l'Union Belge a décidé de donner les noms des joueurs sélectionnés par ordre alphabétique, on pouvait attendre jusqu'au bout la présence de Zinho Vanheusden. Cependant, Domenico Tedesco n'a pas coché le nom du défenseur du Standard.

Ce dernier, qui est redevenu capitaine des Rouches à la suite du départ de Donnum, est un des joueurs les plus constants de l'équipe de Carl Hoefkens depuis le début de la saison. Domenico Tedesco a justifié la non-sélection de Vanheusden ce vendredi en conférence de presse.

"Il fait partie de notre liste élargie, nous le suivons, nous le connaissons bien. Cependant, n'oublions pas qu'il a été éloigné des terrains pendant une très longue période. La saison dernière déjà, nous l'observions lorsqu'il jouait pour Alkmaar. Je l'ai rencontré lorsque Alkmaar est venu à Anderlecht, et le courant est très bien passé entre nous. Cependant, je pense qu'il est encore trop tôt pour le rappeler. Actuellement, il est en train de jouer, il gagne en rythme, ce qui est crucial pour lui. Il possède toutes les qualités nécessaires pour revenir et jouer un rôle important pour nous, j'en suis convaincu. Cependant, c'est une question de timing, de décider de l'appeler quand nous estimons qu'il est prêt. Après un an et demi d'absence, il faut prendre le temps de retrouver confiance et sensations."