"Il y a eu un avant et un après" : la presse espagnole revient sur le tournant de l'aventure d'Eden Hazard au Real

L'annonce de la retraite a fait réagir les quatre coins de la planète foot. Y compris la presse espagnole, qui ne l'avait pas épargné lors de son passage à Madrid.

C'est donc le football espagnol qui aura eu droit aux derniers mois d'Eden Hazard comme joueur de football, du moins officiellement. De 2019 à 2023, la Liga a été le témoin privilégié de la descente aux enfers du Diable Rouge, de son prime à sa retraite attendue. Il n'est donc pas inintéressant de voir ce que dit la presse ibérique à son sujet.

En particulier Marca, qui salue un joueur mais ne cache pas qu'il n'a pas répondu aux attentes : "Il s'agissait sans aucun doute du transfert le plus médiatisé depuis Ronaldo et Bale. Mais il est passé de la gloire à l'enfer. Il n'a jamais pu retrouver le niveau brillant qui était le sien à Chelsea".

Le quotidien pointe un moment clé quant à l'échec de celui qui a coûté 115 millions au club : "La blessure à la cheville contre le PSG a été le point de rupture. Il y a eu un avant et un après. Il y avait aussi la concurrence féroce au sein de l'équipe. Il suffit de penser à Vinicius et ensuite à Rodrygo". Autant dire que les hommages se font plus mesurés que dans la presse anglaise.