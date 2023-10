Un nouveau Francis Amuzu : les raisons du déclic de "Ciske"

Francis Amuzu a déjà inscrit quelques superbes buts cette saison. Mais surtout, il paraît plus serein, et c'est peut-être ce qui fera toute la différence.

Francis Amuzu a retrouvé le sourire. Après son premier but de la saison, une tête fantastique face à Charleroi, "Ciske" avait à peine esquissé un rictus : l'ailier n'était pas bien dans sa peau. Un transfert avorté en était l'une des causes, mais pas la seule.

Car à 24 ans, Amuzu souffre encore et toujours des critiques. Son manque d'efficacité, sa maladresse, tant de défauts qu'il traîne depuis le premier jour. "Je sais que c'est mon gros problème, j'ai même un psychologue pour m'aider", révélait-il samedi après la victoire. Les moqueries de ses propres supporters, les insultes parfois, le blessent énormément.

Qu'il ait un grand sourire après son but magique contre Malines, et qu'il soit venu voir cette presse qui ne l'épargne pas (dans nos colonnes également!), c'est un signe qu'Amuzu est mieux dans sa tête. Brian Riemer a placé Francis Amuzu sur le banc et assure que cela a fait office de déclic pour lui ; le Danois, qui plus est, sait que faire entrer un tel détonateur en fin de match est efficace.

Les secrets d'Amuzu

Les acclamations du Lotto Park samedi étaient une récompense pour un Amuzu qui a changé de vie ces derniers temps. "À 19 ans, Francis n'était peut-être pas un grand professionnel, mais maintenant, il fait tout ce qui est en son pouvoir. Il ne boit plus de sodas, mange beaucoup de légumes et sa consommation de sucre est réduite au minimum", nous explique le superviseur du RSCA Niels De Jonck.

"Son mariage, sa paternité imminente,... il a trouvé la stabilité. Quant à son efficacité, il y travaille depuis des années", poursuit De Jonck. "Nous savons qu'il peut encore progresser dans ce domaine. Mais n'oubliez pas que Francis aurait pu obtenir beaucoup plus de passes décisives si Anderlecht avait eu un grand attaquant ces dernières années."

Il l'a désormais avec Dolberg, comme lorsque les choses se passaient beaucoup mieux avec Slimani en fin de saison dernière. Maintenant que tout va bien dans sa tête et auprès des fans, à lui de maintenir le cap. Probablement comme "supersub" dans les semaines à venir.