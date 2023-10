Youri Tielemans titulaire : serait-ce l'enterrer plutôt que l'aider ?

Suite à l'absence d'Amadou Onana, le joueur d'Aston Villa est pressenti pour débuter ce lundi soir contre la Suède. Mais est-ce vraiment une bonne idée... pour lui-même ?

Voilà une bonne saison et demi maintenant que Youri Tielemans est loin de son meilleur niveau. Même s'il n'a pas manqué grand-chose la saison dernière hormis quelques semaines pour une blessure à la cheville, le Diable n'a pas vraiment réussi sa saison et ses performances n'ont pas vraiment aidé Leicester à se maintenir en Premier League.

Désormais dans les rangs d'Aston Villa et sous les ordres d'Unai Emery, Tielemans n'a pas retrouvé le temps de jeu escompté et le milieu de terrain se serait, selon certaines indiscrétions en Angleterre, embrouillé avec son entraîneur. Une raison éventuelle qui expliquerait son faible temps de jeu (142 pauvres minutes en ce début de saison, réparties en 8 matchs de championnat).

Même à la maison, Tielemans ne fait pas mieux

Parfois, on a le sentiment que Youri a périodiquement perdu un petit peu de plaisir à jouer au football. Le jeune gamin étincelant qui quittait Anderlecht pour Monaco puis l'Angleterre n'est plus, pour le moment, celui qui porte le numéro 8 de la vareuse nationale.

Dans l'Ernst Happel Stadium vendredi soir, sa montée au jeu a été, une nouvelle fois, insipide. Dans un contexte difficile certes, puisque la Belgique est dominée, doit tenir le résultat, faire le gros dos et se retrouve rapidement en infériorité numérique.

Mais à ce moment-là, Tielemans est l'un des Diables les plus expérimentés sur le terrain et il doit guider ses jeunes coéquipiers, Arthur Vermeeren et un Mandela Keita qui a même fait mieux que lui.

© photonews

Faut-il titulariser Youri Tielemans contre la Suède ?

Bien que déjà qualifiée, la Belgique reçoit la Suède ce lundi soir et Domenico Tedesco va devoir remplacer Amadou Onana, suspendu. Comme il l'a mentionné en conférence de presse, plusieurs options s'offrent à lui : Youri Tielemans évidemment, mais aussi Mandela Keita et Arthur Vermeeren, bien sûr.

Face au choix Tielemans, deux options possibles : il peut sortir une bonne prestation, se rendre confiance contre une équipe (presque) éliminée, à domicile, et abordable sur le papier. Mais si cela se passe mal, ce sera une nouvelle contre-performance pour Youri, une nouvelle en peu de temps.

Une nouvelle déception, qui pourrait contribuer à l'enterrer plutôt que l'aider. Il pourrait donc être favorable d'offrir une première titularisation à l'un des deux jeunes de l'Antwerp, qui ont bien tenu la route pour une première dans un contexte très difficile en Autriche. Mais dans ce cas, quand relancera-t-on Tielemans, et qui ? Car Unai Emery ne semble pas disposé à le faire...