Pour prendre la tête de son groupe, Genk devra vaincre une véritable légende du football

Depuis le début du mois de septembre, Dejan Stankovic est l'entraîneur de Ferencvaros. Il va donc croiser la route de Genk en Conférence League.

Ce soir, Wouter Vrancken s'apprête à croiser une véritable légende de l'Inter Milan. Face à lui, il aura en effet Dejan Stankovic, 326 matchs en 10 ans pour les Nerazzuri, avec 6 championnats d'Italie et une Ligue des Champions remportée au passage.

Depuis son entrée en fonction à Ferencvaros il y a un peu moins de deux mois, Stankovic reste invaincu en huit matchs. En déplacement à la Fiorentina, son équipe a même fait sensation en menant 0-2 à l'heure de jeu, devant finalement se contenter du partage.

Malgré cela, le Serbe de 45 ans reste méfiant : "Genk est une équipe jeune et dynamique. Nous les avons bien étudiés et nous devrons nous concentrer pendant 98 minutes C’est la grande leçon que nous avons reçue à la Fiorentina : 65 à 70 minutes de jeu ne suffisent pas pour gagner à ce niveau. Certainement pas contre une équipe belge qui a déjà remporté de nombreux trophées". Les Limbourgeois sont prévus : les Hongrois arrivent avec le couteau entre les dents et le même nombre de points au compteur (4).