🎥 Catastrophe dans la lutte pour le maintien pour Burnley et Vincent Kompany, battus sur une inspiration à la Francis Amuzu

Burnley a perdu le match de la peur contre Bournemouth. Les hommes de Vincent Kompany s'enfoncent encore un peu plus dans la zone rouge.

Malheur au vaincu a-t-on coutume de dire dans ces matchs clés du bas de tableau. A ce petit jeu, Burnley a a fait la mauvaise opération de la journée en s'inclinant 2-1 sur le terrain de Bournemouth, l'une des deux seules formations avec Luton à se situer derrière les Clarets au classement.

Burnley avait pourtant ouvert le score dès la 11e minute via Charlie Taylor. Mais les hommes de Vincent Kompany ont ensuite concédé l'égalisation dix minutes plus tard, avant de s'avouer vaincus sur le but du 2-1 signé Philip Billing d'un lob des 35 mètres en seconde période. Les visiteurs ont bien failli égaliser dans le temps additionnel mais voyaient le goal de Jay Rodriguez annulé après de longues minutes de revisionnage du VAR.

Un scénario cauchemardesque pour Burnley, dépassé par son adversaire du jour et donc avant-dernier. Alors que le mauvais bilan comptable du début de saison était tempéré par le calendrier démentiel, les défaites contre les adversaires directs que sont Brentford et Bournemouth sèment un peu plus le doute dans l'équipe.

Cette après-midi, Vincent Kompany alignait Ameen Al-Dakhil et Anass Zaroury, Mike Trésor est monté au jeu tandis qu'Hannes Delcroix est resté sur le banc.