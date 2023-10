"Jusqu'en janvier, nous y arriverons. Mais après, cela peut très mal tourner" : l'entraîneur d'un grand club tire la sonnette d'alarme

Nous ne sommes encore que fin octobre mais certains noyaux commencent déjà à tirer la langue. C'est le cas de La Gantoise, qui s'attend au pire en janvier.

Dès le mercato, Hein Vanhaezebrouck avait tiré la sonnette d'alarme. Mais il n'est pas pleinement satisfait de la profondeur du noyau constitué face à un calendrier bien chargé et qui a commencé dès les premiers tours de Conférence League.

HVH redoute surtout la période hivernale : "Jusqu’en janvier, nous y arriverons. Mais après, cela peut très mal tourner. J’ai maintenant 17 joueurs dans mon groupe. En janvier, il y en aura maximum 13, plus trois jeunes" s'inquiète-t-il dans Het Laatste Nieuws.

L'explication vient du grand nombre de joueurs qui pourraient partir à la Coupe d'Afrique des Nations et à la Coupe d'Asie : Hyun-seok Hong ( Corée du Sud ) et Tsuyoshi Watanabe (Japon), Jordan Torunarigha et Gift Orban (Nigeria), Ismaël Kandouss et Tarik Tissoudali (Maroc) ainsi que Noah Fadiga (Sénégal) pourraient potentiellement manquer à l'appel. Une possible hécatombe qui touche notamment la défense, avec l'intégralité du trio axial.

"Nous avons un noyau trop petit, je le dis depuis le début de cette saison. En janvier, nous serons vraiment confrontés à ce problème. Peu d’entre nous avaient tenu compte de ce mois. Et maintenant, vous ressentez une légère panique" continue Vanhaezebrouck. D'ici là, La Gantoise prie pour ne plus être confrontée aux blessures de joueurs cadres.