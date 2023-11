Le champion en titre tire la langue : un joueur fait son mea culpa

L'Antwerp connait une saison quelque peu compliquée. Le Great Old s'est rassuré cette semaine en battant le Lierse en Coupe de Belgique (1-4).

Au micro de Het Gazet Van Antwerpen, c'est Jurgen Ekkelenkamp qui s'est présenté. Le milieu de terrain néerlandais a réalisé une bonne prestation ce mercredi. Histoire de se rassurer après des récentes sorties décevantes.

"C'était un beau match de football. En courant entre les lignes, avec mes ballons l'espace, j'étais au mieux de ma forme. Il faut que j'améliore mon efficacité. J'espère que cela peut me lancer."

L'Antwerp avait besoin de cette victoire, après des récentes semaines difficiles. "Est-ce que j'ai ressenti plus de pression que d'habitude pour ce premier tour de Coupe ? Je comprends la question, mais non. Je ressens la même pression avant chaque match. Après la déception contre Bruges, nous avions besoin de cette victoire depuis un certain temps. J'espère que nous pourrons continuer sur cette voie", a déclaré Ekkelenkamp.