"Du sang, de la sueur et des larmes" : ces supporters n'en peuvent plus et adressent une lettre ouverte à leur équipe

Westerlo est actuellement dernier du championnat. Une situation inacceptable pour les supporters, qui l'ont fait savoir.

Un manque de points, mais pas seulement : à Westerlo, le mauvais début de saison a laissé des traces, tant chez les joueurs et au sein du staff que chez les supporters. La cassure commence à se faire sentir et se retrouve notamment dans la lettre ouverte adressée aux joueurs.

Plus que le slogan "Du sang, de la sueur et des larmes", les supporters attendent plus d'engagement de leurs joueurs : "Pas de points, mais pas d’esprit de combat, de confiance et d’équipe non plus. Ce n’est pas en ligne avec les attentes et les ambitions qui ont été fixées en début de saison" écrivent les supporters.

Westerlo dans de sales draps

Avant de poursuivre : "En tant que supporter, nous pensons que les joueurs et le personnel ne nous donnent pas le respect que nous méritons. Les joueurs qui se rendent immédiatement au vestiaire après le match et ne viennent pas nous saluer ne font que rajouter de l'huile sur le feu".

Westerlo occupe la dernière place du classement avec un triste bilan de 7 points sur 36 et a déjà été éliminé de la Coupe de Belgique par Beveren. La rencontre de ce samedi à Louvain s'annonce cruciale.