🎥 Quand un ancien goleador de Pro League ruine l'incroyable série du Fenerbahce de Michy Batshuayi

Fenerbahce a chuté à domicile face à Trabzonspor. La fin d'une incroyable série pour Michy Batshuayi et ses coéquipiers.

Comme c'est le cas depuis le début de la saison, Michy Batshuayi était réserviste avec Fenerbahce : le Diable Rouge n'a pas encore été titulaire une seule fois en Süper Lig. Depuis le banc de touche, il a assisté au mauvais début de match de son équipe, menée 0-3 à l'heure de jeu.

Et c'est Paul Onuachu, un autre attaquant bien connu de Pro League qui a ouvert le score de la tête pour Trabzonspor après à peine dix minutes. Son quatrième but en sept matchs dans le championnat turc. Berat Özdemir et Nicolas Pépé ont ensuite alourdi le score.

Dries Mertens en tête du championnat

Dusan Tadic a redonné l'espoir au Fener grâce à deux buts sur penalty mais n'a pas pu empêcher la défaite des siens. Un petit événement puisque Fenerbahce avait remporté tous ses matchs sans exception cette saison, y compris 9 rencontres de Coupe d'Europe. En incluant la fin de saison passée, l'équipe restait même sur 20 victoires de rang.

Une défaite qui profite à Galatasaray de Dries Mertens, nouveau leader du championnat après sa victoire 2-1 contre Kasimpasa.